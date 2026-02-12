ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子500メートルミラノ・コルティナ五輪は15日（日本時間16日）、スピードスケート女子500メートルがミラノ・スピードスケート競技場で行われ、高木美帆（TOKIOインカラミ）が第4組に登場。37秒27で銅メダルを獲得した。中継インタビューでは「素直にうれしい」と笑顔。「ひとしきり喜んだので、自分と自分たちのレースでどうしていくかをいったん落ち着いて向き合っていきたい」と話し