◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアショートプログラム（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１５日＝大谷翔太】ペアのショートプログラム（ＳＰ）に向けた練習が本番リンクで行われ、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）が最終調整した。本番衣装で練習に臨み、ＳＰの曲をかけてサイドバイサイドの３回転トウループ、スロージャンプを着氷。スピンも息ピタ