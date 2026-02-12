日本時間2026年2月16日、ミラノ・コルティナ五輪、スピードスケート女子500メートルで高木美帆選手(幕別町出身)が銅メダルを獲得しました。高木選手は1000メートルでもメダルを獲得しており、今大会自身2個目のメダル獲得となりました。