「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子５００ｍ」（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）２２年北京五輪同種目銀メダルの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は銅メダル。通算９個目のメダルを獲得した。１００ｍを１０秒４０とスタートダッシュに成功。その勢いのまま加速し、３７秒２７の好タイムで後続にプレッシャーをかけた。客席では姉の菜那さんも笑顔を浮かべていた。トレーニングルームで後