「ドジャース春季キャンプ」（１４日、グレンデール）昨季のワールドシリーズ（ＷＳ）で最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いたドジャースの山本由伸投手（２７）が体重増でさらなる飛躍を期す。明らかにたくましさを増した体つき。冬に計画的に強化してきたそうで「気の緩みではないですよ」と報道陣を笑わせた。詳細は伏せたが「毎年ちょっとずつ改善している。体重の管理もそうですし、いろんな面を調整するので、その一環としてやっ