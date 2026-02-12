■ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート女子500m（16日、ミラノ・スピードスケートスタジアム）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？スピードスケート女子500mが16日に行われて、郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）が37秒27で銅メダルを獲得。22年北京の銀メダルに続き2大会連続メダル、五輪史上女子最多の通算9個目となった。山田梨央（28、