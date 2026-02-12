ホワイトソックスに加入した村上宗隆内野手（２６）がキャンプイン前日の１４日、アリゾナ州グレンデールで調整し、実戦形式の打撃練習で４打席に立って２本の安打性の打球を放った。会見では球団に設置を要望した温水洗浄便座について“熱ベン”を振るい、報道陣の爆笑をかっさらった。チームメートにも素晴らしさを伝えたそうで、“おしり合い”も一気に増えそうだ。◇◇−実戦形式も含めて打撃の調整は。「しっか