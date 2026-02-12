◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日ジャンプ男子個人ラージヒル（ヒルサイズ＝HS141メートル）（2026年2月14日プレダッツォ・ジャンプ競技場）男子個人ラージヒルが14日に行われ、初出場の二階堂蓮（24＝日本ビール）が140メートル、136・5メートルの合計295・0点で銀メダルを獲得した。個人ノーマルヒル、混合団体の「銅」に続く今大会3個目のメダル獲得。日本ジャンプ勢では、98年長野大会の船木和喜に並ぶ1大会最多