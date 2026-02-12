カブス・鈴木は、ファンタジーな2発だ。キャンプイン前日にライブBPに挑み、特大弾を2本放った。まずは今永と対決し、82マイル（約132キロ）のスライダーを左中間へ。2打席目は空振り三振だったが、右腕ウェブとの対戦でも直球を右中間へ特大弾を運んだ。打者5人に安打は鈴木の1発のみだった今永も「凄いっす。間の取り方、スイング軌道、体の強さ、独特のプル（引っ張り）の打球角度、何も変わらずにアメリカで純粋に勝負して