◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日ジャンプ男子個人ラージヒル（ヒルサイズ＝HS141メートル）（2026年2月14日プレダッツォ・ジャンプ競技場）スキージャンプ男子で冬季五輪史上最多8度の出場を誇る“レジェンド”葛西紀明（53＝土屋ホーム）が男子個人ラージヒルを国内で観戦し、スポニチに手記を寄せた。銀メダルを獲得した二階堂を祝福。小林陵とともに臨む男子スーパー団体の金メダルに期待した。蓮、銀メダルお