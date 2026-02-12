ドジャース・大谷が今キャンプ初のライブBPで打席に立った。24年に11勝を挙げ昨季は右肩手術で全休した先発右腕ストーンを相手に四球、見逃し三振。ネット越しに捕手の真後ろから大谷の打席を見守った山本は「あんなに近くで見たのは初めて。一番近くで見られた。凄く構えも格好いい。本当に凄いなと思いました」と感激した様子だった。