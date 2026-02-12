ドジャース・山本が侍ジャパン選出発表後、初めて取材対応。MVPとなった昨年のワールドシリーズ（WS）の疲労が懸念される中での決断を「（WS制覇から）4カ月でいけるのかなというのは多少不安な要素としてはあったけど、いざ動いてみるとコンディションも良かった。いけるなと思った」とした。11月下旬から練習を再開し「少し増えました」と計画的に増量にも取り組んだ。デーブ・ロバーツ監督からは、大谷とのサイ・ヤング賞争