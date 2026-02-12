「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル・決勝」（１５日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝は、決勝で第一人者のミカエル・キングズベリー（カナダ）に敗れたものの、２大会連続の銅メダルとなったモーグルに続く、銀メダルを獲得した。２２年に北京五輪代表の妻・輝紗良さんと結婚し、その後第１子も誕生。堀島は赤ちゃんの動きも競技に生かしてい