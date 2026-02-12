◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１５日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）予選が行われ、初出場の１８歳・鈴木萌々（キララクエスト）は１８位で１２人による決勝進出を逃した。「難しいコースでした。その中で自分のやりたかったルーティンを大会で出せたのは良かった。ただ、決めきれなかった。一番は決勝に行くことができなくて悔