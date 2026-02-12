◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)予選4位通過の岩渕麗楽選手が競技後インタビューに応じ、決勝に向け意気込みを語りました。3回目の五輪となった岩渕選手は、1回目で73.65点をマークし4位。2回目はジャンプの着地で手をつくなど細かいミスもあり、得点を伸ばせず全体4位で決勝進出しました。岩渕選手は競技後、自身の滑りを振り返り「全体的に見たら1本目は