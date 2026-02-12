女子500メートルレースを終え歓声に応える高木美帆＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日の15日、スピードスケート女子500メートルで高木美帆（31）＝TOKIOインカラミ＝が銅メダルを獲得した。今大会は1000メートルの「銅」に続いて2個目のメダルで、夏季を含め日本女子最多の通算メダル数を9個に伸ばした。500メートルは2022年北京五輪2位に続く表彰台。高木は北海道出身で五輪は4度目の出場。衰