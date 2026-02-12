ミラノ・コルティナオリンピックは１５日（日本時間１６日未明）、スピードスケート女子５００メートルが行われ、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得。１０００メートルに続く２個目のメダルとなった。（デジタル編集部）４組目の滑走だった高木は３７秒２７で暫定１位になると、その後１２組目で滑走した１０００メートル王者ユッタ・レールダム（オランダ）に抜かれ２位に。暫定２位で最終組の結果を待ち、フ