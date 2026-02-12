4人組グループ・Aぇ! groupが出演するフジテレビのバラエティー番組『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』（毎週日曜深1：25）が、4月から毎週火曜深夜0時15分からの放送に枠移動することがわかった。時間昇格後の初回は4月7日となる。【番組カット】楽しそう！華やか衣装のAぇ! group同番組は、Aぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっていること”を、全力で検証していくガムシャラアイドル全力検証バラエテ