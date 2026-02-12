◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子５００メートルが行われ、初出場の吉田雪乃（寿広）は３７秒９８で１３位だった。メダル獲得を期待された２３歳だったが、悲願達成はならなかった。兄の影響で小学４年から競技を始めた。中学時代は１００メートル障害を専門とした陸上との二刀流。盛岡工に進むと、植津悦典氏の下で指導を受け、徐々に才能が開花した。高校卒業後