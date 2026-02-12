「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子５００ｍ」（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）五輪初出場の吉田雪乃（２３）＝寿広＝は３７秒９８で１３位に終わった。ゴール後には涙があふれた。最初のスタートがフォルススタートとなり、仕切り直したがスタートの鋭さを欠き、最後も伸びきれなかった。ダウンで滑りながらも涙が止まらなくなり、しゃがみこむ場面も。その後、ベンチに座った後も涙が止まらず、高