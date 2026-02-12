ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１５日、カーリング女子１次リーグで日本は韓国に５−７で敗れた。３大会連続のメダル獲得を目指す日本は通算１勝４敗となり、上位４チームによる準決勝進出に向けて、厳しい状況に追い込まれた。（デジタル編集部）第７エンドを終えて３−３。日韓戦にふさわしく、両者が互いに譲らない競り合いが続いたが、局面が大きく動いたのは第８エンド。韓国のサードの２投目が日本の石を２つはじ