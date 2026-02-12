◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日スノーボード女子スロープスタイル予選（2026年2月15日リビーニョ・スノーパーク）女子予選が行われ、ビッグエアで6位入賞した鈴木萌々（18＝キララクエスト）は53・50点の18位に終わり、決勝に進めなかった。18歳での初五輪は、これで全競技が終了。「決勝に行くことができずに悔しいが、自分がやりたいルーティンを出せたのは良かった」と振り返った。父の影響で3歳でスノーボー