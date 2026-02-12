◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１５日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）予選が行われ、３大会連続出場の岩渕麗楽（れいら、バートン）は、１回目に７３・６５点をマークし、４位で決勝に進んだ。「決勝に行けてうれしい気持ちと、２回目のランでうまくいかなかった悔しい気持ちの半々かな」と率直な思いを口にした。天候状況によ