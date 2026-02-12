◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子５００メートルで２２年北京五輪銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は１５組中の４組目で滑り、今季ベストの３７秒２７をマークした。最初の１００メートルを１０秒４０で通過し、スピードに乗ってラップも２６秒８７をマーク。２大会連続のメダルに向け、好タイムで後続にプレッシャーをかけた。