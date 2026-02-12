外食大手ゼンショーホールディングス（ＨＤ）傘下で、ハンバーガー店を運営する事業会社「ロッテリア」は１６日、社名を「バーガー・ワン」に変更する。運営店舗名を「ゼッテリア」に統一するのに合わせた対応で、社名からもロッテリアの名を外す。消費者の幅広い需要に対応するため、将来的な多ブランド展開も見据えている模様だ。同社は現在、「ロッテリア」と「ゼッテリア」の両ブランドのハンバーガー店を展開している。