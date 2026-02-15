[2.15 FA杯4回戦 バーミンガム 1-1(PK2-4) リーズ]FAカップ4回戦が15日に各地で行われた。リーズはバーミンガム(2部相当)と対戦して1-1で突入したPK戦を4-2で制した。リーグ戦で3試合連続出番なしのMF田中碧は先発出場して78分間のプレー。バーミンガムはMF岩田智輝とFW古橋亨梧がメンバー外となり、『バーミンガム・ライブ』は負傷の可能性があることを伝えていたもののベンチ裏で観戦していた。MF藤本寛也は途中出場した。最