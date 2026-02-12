リーグ・アン 25/26の第22節 ルアーブルとトゥールーズの試合が、2月15日23:00にスタッド・オセアンにて行われた。 ルアーブルはソフィアン・ブファル（MF）、イッサ・スーメレ（FW）、ラスール・ヌジャイ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトゥールーズはエメルソン（FW）、アーロン・ドヌム（FW）、ヤン・グボホ（MF）らが