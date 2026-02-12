パレスチナ自治区ガザで、去年10月に発効した停戦後の死者が600人を超えました。ガザ保健当局は15日、去年10月にイスラエルとイスラム組織ハマスが停戦に合意して以降、イスラエル軍の攻撃による死者が601人になったと明らかにしました。イスラエル軍は停戦後も散発的にガザへの攻撃を続けていて、中東の衛星テレビ局アルジャジーラは15日、過去24時間で11人が犠牲になったと報じました。ロイター通信によりますと、このうち4人は