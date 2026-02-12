ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが15日に行われ、国別世界ランク5位の日本（フォルティウス）は同3位の韓国に5-7で敗れた。通算1勝4敗となり、敗退危機に陥った。日本は有利な後攻の第2、3エンド（E）にスキップ・吉村紗也香のラストショットがミスとなり、1点ずつスチールを許す苦しい展開となった。第4Eに2点奪って同点に追いついたが、第8Eは韓国のサード、キム・ミンジのスーパ