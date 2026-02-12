◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日スピードスケート女子500メートル（2026年2月15日ミラノ・スピードスケート競技場）女子500メートルが行われ、高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が4組に登場。37秒27の自己ベストに近い好タイムを出した。4組という早い段階で登場した高木に場内は大歓声。抜群のスタートを決め一気に加速。37秒27と4組が終わった時点でトップに立った。自己ベストは北京五輪での37秒12。ベストに近