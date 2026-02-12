■ミラノ・コルティナオリンピック™カーリング女子 予選リーグ 日本ー韓国（日本時間15日、コルティナ・カーリング競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？カーリング女子の予選リーグで女子日本代表（チームランキング9位）は韓国（同3位）に5ー7で敗戦し、通算1勝4敗。上位4チームが進める準決勝へ痛い黒星となった。今大会5戦目となっ