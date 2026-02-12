◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)スノーボード女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛選手がスロープスタイルに出場。予選を2位で通過しました。村瀬選手は1回目、ノーミスの完璧な滑りで、84.93点をマーク。暫定1位につけると、2回目には難度の高い技に挑戦しジャンプの着地でミス。それでも全体2位で予選を通過し、2冠へ向け好調のスタートとなりま