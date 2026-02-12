「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本５−７韓国」（１５日、コルティナ・カーリング五輪競技場）日本代表・フォルティウスは世界チームランク３位の韓国に敗れ、２連敗。通算１勝４敗となり、上位４チームによる決勝トーナメント進出は厳しい状況に追い込まれた。試合後、サードの小野寺は「大会の序盤に比べると少しずつ状態上がっている。五輪という場所はやっぱり素晴らしい場所だなと思うのと同