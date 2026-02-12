◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会10日目/現地15日)10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝に進出できる予選リーグ。カーリング女子日本代表(フォルティウス)は、第5戦で2勝2敗の韓国と対戦しました。日本は、3−3の同点で迎えた第8エンドに韓国の3得点を許す展開。第9エンドに2得点を奪うも、追いつくにはいたらず5−7で敗戦。これで予選リーグ1勝4敗で9位。予選リーグ突破へ後がない