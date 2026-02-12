日本―韓国第3エンド、ミスショットで追加点を許し、顔をしかめる吉村＝コルティナダンペッツォ（共同）カーリング女子のフォルティウスは15日、格上の韓国に屈した。1次リーグ突破の瀬戸際とみられる4敗目で、さらに厳しい状況に追い込まれた。互いにしのぎ合う展開で粘れなかった。先攻の第8エンドに相手の玉突きの好ショットが決まり3点を奪われた。吉村は「調子は良くなっている」と述べていたが、勝負どころのショット