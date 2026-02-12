日本―韓国第9エンド、韓国のショットを見つめる吉村（左上）＝コルティナダンペッツォ（共同）15日のカーリング1次リーグ女子で日本のフォルティウスが韓国に5―7で敗れ、1勝4敗となった。男子は英国がドイツに勝って4勝1敗とした。米国はスウェーデンを破って3勝2敗とし、ノルウェーも3勝目（1敗）を挙げた。（共同）