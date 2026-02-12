乃木坂46の41枚目シングル（4月8日発売）のタイトルが「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に決まり、選抜メンバーとフォーメーションが15日深夜放送のテレビ東京系「乃木坂工事中」で発表され、池田瑛紗（いけだ・てれさ＝23）が初めて表題曲センターを務めることが明らかになった。発表を受けて「すごくうれしいです。びっくりしました。ずっとその背中を見せ続けてきてくれた、先輩の姿があるので」と語り、「まだフワフワ