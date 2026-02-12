女優の高田夏帆が１５日、アンバサダーを務める広島・ひろしま美術館でトークイベント、写真撮影会を行い、来場者と交流した。来場者の先着５０人には、ひろしま美術館ポストカードと高田の名刺をプレゼント。「ちょうど護国神社の前でオイスターフェスをやっていたこともあり、お若いカップルがデートでひろしま美術館に足を運んでいるのをたくさん見て、私も１０代の頃にこんな素敵な美術館デートがしたかったなと思いました