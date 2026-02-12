プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「チキントマトクリームパスタ」 「サツマイモのパン粉焼き」 「アップルシャーベット」 の全3品。 子供から大人まで楽しめる洋食の献立です。【主食】チキントマトクリームパスタ モッツァレラチーズを合わせたクリーミーなトマトクリームパスタ。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：846Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料