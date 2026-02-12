アパートで火事があり、1人が死亡しました。警視庁などによりますと、きのう（15日）午後7時20分ごろ、東京・杉並区阿佐谷北にある2階建てのアパートで火事がありました。1階と2階であわせておよそ60平方メートルが焼け、火元とみられる1階の部屋から1人が救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。この部屋に住む80歳の男性とみられています。警視庁は出火の原因を調べています。