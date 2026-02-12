セリエA 25/26の第25節 クレモネーゼとジェノアの試合が、2月15日23:00にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。 クレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、ミラン・ジュリッチ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはビトール・カルバーリョ（FW）、ロレンツォ・コロンボ（FW）、ジュニオ&#12