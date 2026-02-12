ミラノ・コルティナオリンピックは１５日、スノーボード男女スロープスタイルの予選が行われた。悪天候が予想されたため、１日前倒しして実施された。女子は、ビッグエア金メダルの村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８４・９３点の２位、岩渕麗楽（れいら）（バートン）が７３・６５点の４位、深田茉莉（ヤマゼン）が７１・０３点の７位に入って決勝に進んだ。鈴木萌々（キララクエストク）は１８位で敗退。男子では