ミラノ・コルティナ五輪現地13日に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーで、金メダルの最有力候補とされたイリア・マリニン（米国）に転倒が相次ぎ、まさかの8位に沈んだ。ネット上では、マリニンの転落を報じた米メディアの紙面が画像で拡散され、海外で炎上する事態になっている。ショートプログラム（SP）首位で迎えたフリー。演技冒頭で4回転フリップを完璧に決めたが、続くジャンプがシングルア