悩んだときにサッと手に取れる相棒バッグが欲しいなら【ZOZOTOWN（ゾゾタウン）】で限定販売されている【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】の3WAYバッグをチェックしてみて。人気スタッフkanaさんがプロデュースしたのは、ドローストリングでくしゅっとギャザーを寄せた巾着フォルムが愛らしいバッグ。等身大の目線で作り上げたバッグは、まさに大人女性の理想をかなえてくれる名品かも！ 1つでコー