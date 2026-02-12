◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子団体追い抜き１回戦が行われ、佐々木翔夢（明大）、山田和哉、蟻戸一永（ともにウェルネット）の日本は３分４８秒１４で８チーム中、最下位に終わった。上位４チームによる準決勝に進めず、順位決定戦に回った。この種目は五輪初実施で５位だった１８年平昌五輪以来、２大会ぶりの出場だった。佐々木を先頭に１組目でスタート直後