アイドルグループ・乃木坂46の通算41枚目シングル（4月8日発売）の選抜メンバー16人が、15日深夜放送のテレビ東京系『乃木坂工事中』で発表された。今シングルでは、池田瑛紗がセンターを務める。また、41stシングルのタイトルは「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に決定した。【写真】色気たっぷり…白肌あらわなキャミソール姿の池田瑛紗池田は今作で表題曲初センターに抜てき。フロントには遠藤さくら、五百城茉央が