◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート男子団体パシュート準々決勝(大会10日目/現地15日)スピードスケートの男子団体パシュートで日本は8チームが2チームずつ4組に分かれ、タイムが良かった上位4チームが準決勝に進めるパシュート。準々決勝1組目にドイツと同組で登場した日本は佐々木翔夢選手、山田和哉選手、蟻戸一永選手の3人で臨みます。序盤はドイツを上回るペースで快調に飛ばしますが、中盤に最後方の