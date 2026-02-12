16日午前0時49分ごろ、福島県、茨城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は栃木県南部で、震源の深さはおよそ110km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の棚倉町、矢祭町、玉川村、それに浅川町、茨城県の水戸市、日立市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、それに城