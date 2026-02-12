1995年から2000年にかけて週刊少年チャンピオンに連載され、2026年にTVアニメ放送が予定されている『鉄鍋のジャン！』のティザーPVが公開されました。TVアニメ『鉄鍋のジャン！』2026年、まさかのアニメ化決断！テレ東系ほかにて放送決定！！ - YouTube『鉄鍋のジャン！』は、相手を打ち負かすためならどんな手段も厭わない悪魔のような中華料理人・秋山醬(ジャン)が個性豊かなライバルと型破りなバトルを繰り広げる料理漫画