立ち技格闘技「KNOCKOUT」は15日、後楽園ホールで「KNOCKOUT.61」を行った。昨年12月30日の代々木大会のメインで延長判定勝ちだったKNOCKOUT―REDライト級王者・久井大夢（20＝TEAMTAIMU）が前王者のゴンナパー・ウィラサクレック（33＝タイ）とのダイレクトリマッチ。初回は王者が飛び出しての前蹴り、右ジャブを当てる。挑戦者は右ストレート、右肘で対抗。2Rは王者が左右のパンチに挑戦者の腰が一瞬、落ちる。さ